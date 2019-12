Fourniture de l’électricité : la Senelec a caché la location d’une barge turque depuis 6 ans et maintient l’omerta sur le coût Les cafards commencent à s’échapper de la société nationale d’électricité (Senelec), dont la bonne santé avait été chantée et vendue aux sénégalais depuis quelque temps. Tout semble n’être que maquillage au regard des dernières révélations et de l’état endémique des difficultés de trésorerie de la société qui ont resurgi il y a quelques semaines.

Les difficultés de trésorerie de la Senelec et la hausse du prix de l’électricité en sont certainement les signes les plus palpables. Cela, alors même que son ancien Directeur et actuel ministre de l’Energie, Mactar Cissé, affirmait il n’y a guère longtemps, que le prix de l’électricité allait baisser considérablement et que le Sénégal allait même vendre de l’électricité à ses voisins.

Il n’en est donc rien. Surtout que selon la RFM, la Senelec a soigneusement caché qu’elle louait une barge turque pour assurer la distribution de l’électricité aux sénégalais. Une solution qui avait été préconisée par le plan Takkal de Karim Wade et que les autorités actuelles avaient raillée en son temps, se targuant de solutions plus viables, avec notamment le mixte énergétique qui n’a jamais pris forme.

Pire encore, révèle la même source, la Senelec maintient l’omerta sur le coût de la location de cette barge que l’on imagine exorbitant. Au point sans doute de révéler les difficultés financières actuelles de la société.



