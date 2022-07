Fouta / Déthié Fall: "Yewwi Askan Wi n'a pas de sens interdit dans ce pays"

Respect des libertés démocratiques, des institutions et de la dignité humaine. C’est tout une panoplie de regrets que le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi a étalé dans le département de Ourossogui, à Matam.



N’ayant pas, jusqu’à aujourd’hui pris la parole, Déthié Fall a finalement lancé une pique à Macky Sall et ses responsables politiques de cette zone nord. D’ailleurs, c’est l’occasion pour Déthié Fall de fustiger cette attitude du député-maire Farba Ngom qui avertissait la coalition de sa venue à Matam :



« Dans quel pays sommes-nous ? Cette provocation ne pouvait pas passer. Il faut que les gens du pouvoir apprennent à respecter les gens et les autres appartenant à d’autres sensibilités politiques » , a dénoncé le membre de la conférence des leaders de Yewwi, accompagné de Barthélémy Dias, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Maïmouna Bousso, Cheikh Tidiane Youm.



Introduisant ses camarades, le chargé des questions électorales au niveau de la coalition de l'opposition déroule ainsi le tapis rouge dans cette contrée de la région du Fouta comme pour leur signifier : « Yewwi Askan Wi n’a pas de sens interdit dans ce pays ».