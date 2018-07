France-Croatie: le très beau message de Blaise Matuidi sur la France multiculturelle

Présent vendredi en conférence de presse à deux jours de la finale de la Coupe du monde France-Croatie dimanche à Moscou, le milieu de terrain des Blaise Matuidi s'est exprimé sur la diversité culturelle au sein du groupe de Didier Deschamps.



La Croatie et la tactique n'étaient les seuls sujets au menu de la conférence de presse de l'équipe de France vendredi à Istra. A deux jours de la finale de la Coupe du monde, le milieu de terrain Blaise Matuidi a aussi été interrogé sur le côté multiculturel qui caractérise le groupe de Didier Deschamps.



"On représente fièrement l’équipe de France et la France"



"La diversité des origines est à l’image de ce beau pays qu’est la France, a déclaré le joueur de la Juve. Pour nous, c’est super. On a un beau pays, on est fier de représenter ce beau maillot. C’est quelque chose de génial. Je pense que le peuple est fier d’avoir une équipe nationale comme ça. On représente fièrement l’équipe de France et la France. La diversité est ce qui fait la beauté de ce pays."













Rmc