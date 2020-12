France: Emmanuel Macron testé positif au coronavirus

Jeudi 17 Décembre 2020

Emmanuel Macron vient d'être testé positif au Covid-19, a annoncé l'Élysée ce jeudi matin. «Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s'isolera pendant 7 jours. Il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance», précise le communiqué, indiquant que le chef de l'État a manifesté de «premiers symptômes».



D'après le Figaro, En début de semaine, son entourage assurait que le Président s'était fait tester à plusieurs reprises depuis le début de l'épidémie, et qu'il n'avait encore jamais été diagnostiqué positif. Son épouse, la première dame Brigitte Macron, avait déjà été «cas contact» il y a plusieurs mois, mais le couple présidentiel avait jusqu'ici échappé au virus.

