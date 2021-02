France : La Sénégalaise Fatou Thioune, ingénieure agronome, menacée d’expulsion Fatou Thioune, jeune ingénieure dans l’agroalimentaire est menacée d’expulsion par la Préfecture du Gard, selon franceinfo. Diplômée de Supagro Montpellier, elle a un CDI lorsqu’elle a reçu une obligation de quitter le Territoire Français.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 08:48 | | 0 commentaire(s)|

Arrivée en France en 2012, à l’âge de 20 ans, Fatou Thioune a d’abord fait un BTS agricole qu’elle a obtenu avec la mention bien, étant major de sa promotion durant les deux années de formation. Selon l’info relayée par « Rewmi », depuis quatre ans maintenant, Fatou travaille dans des entreprises agroalimentaires françaises. La dernière en date est une société de production de volailles gardoise. Face à cette situation , elle revendique son droit de séjour en France auprès de la préfecture à Nîmes.



« J’ai fait une demande de renouvellement de carte de séjour et j’ai eu un récépissé valable jusqu’en octobre 2020. Mais mi-septembre, j’ai reçu une Obligation de quitter le Territoire Français, alors que j’ai un emploi en CDI depuis 2020. Je ne comprends pas pourquoi. J’ai tous les papiers nécessaires », a expliqué Fatou Thioune.



D’après la source, elle a actualisé sa situation mais la Préfecture refuse de revenir sur sa décision. L’ entreprise où elle a un contrat en CDI l’a donc mise à pied pour éviter d’être sanctionnée. Un coup dur pour cette femme de 29 ans qui était à la tête d’une équipe de 80 salariés.



Sur ce, celle-ci a fait savoir que ça fait 9 ans qu’elle participe au dynamisme du pays, que paie ses impôts, 9 ans à avoir un parcours sans faute. « Pendant le confinement, quand tous les Français étaient confinés chez eux, nous étions au front , en travaillant tous les jours pour alimenter les rayons des supermarchés »,a-t-elle soutenu .



En effet, précise la source, mardi 9 février 2021, les soutiens de Fatou se sont rassemblés devant la Préfecture du Gard. Parmi eux, l’avocat de la jeune sénégalaise. Il a déposé un recours devant le tribunal administratif qui a suspendu provisoirement l’obligation de quitter le territoire.



Au dernières nouvelles, la jeune femme a obtenu un entretien à la Préfecture et saura dans quelques jours si elle peut rester en France.



