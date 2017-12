France: Le Conseil de Paris apporte son soutien au maire de Dakar, Khalifa Sall

Le Conseil de Paris a adopté un « vœu » mardi 12 décembre, visant à créer un « Observatoire international des maires en danger », citant notamment en Afrique, des maires ou des élus locaux de Madagascar, du Bénin, du Niger... Et plus particulièrement, le maire de la capitale sénégalaise, cité nommément.



"Nous nous sommes aperçus qu'il y a un certain nombre de maires qui sont poursuivis en justice, non pas pour les faits qui leur sont reprochés, mais en vertu de la position politique qu'ils occupent en tant qu'édile, en tant qu'élu local, en tant que maire. Et évidemment, nous suivons attentivement la situation de Khalifa Sall que nous connaissons bien à Paris (...). Ou plutôt la dégradation de sa situation et la manière dont on veut le juger, avec une certaine précipitation, prouve que la poursuite à son encontre n'est pas naturelle", a déclaré Patrick Klugman, chargé des questions internationales et de la francophonie à la mairie de Paris. Le député-maire de Dakar doit être jugé le 14 décembre prochain au Sénégal.



Khalifa Sall et sept de ses collaborateurs sont accusés d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics et d’escroquerie portant sur 1,8 milliard de francs CFA (2,7 millions d'euros).









Source: RFI