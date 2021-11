France - Paris abrite trois journées de promotion du tourisme sénégalais, à partir de lundi L’ambassade du Sénégal en France, organise, à partir de lundi, trois journées de promotion du tourisme et des transports aériens à Paris, Lyon et Marseille. Selon un document parvenu à l’APS, trois workshops seront à cet effet organisés en direction des professionnels du tourisme français pour qu’ils ’’rencontrent leurs partenaires actuels ou potentiels’’.

Ces rencontres qui se tiendront du 22 au 26 novembre, à Paris, seront présidées par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, accompagné des directeurs généraux de l’Agence sénégalaise de promotion touristique, d’Air Sénégal Sa et de l’AIBD.



D’après le texte, l’idée de ces journées est de partager l’état de l’offre touristique sénégalaise post Covid et de présenter les nouveautés sur la destination. Il s’agira aussi de ’’parler les facilités offertes aux touristes pour leur accès et leur séjour au Sénégal dans le contexte actuel, sachant que le quai d’Orsay vient de classer la destination en vert’’.



Selon le document, ce sera également l’occasion de prendre connaissance des programmes de promotion du Sénégal sur le marché français, voire d’échange sur les possibilités de communication conjointe avec leurs groupes touristiques.

