France-Sénégal : Un séminaire intergouvernemental est prévu dimanche

Mardi 12 Novembre 2019

Les gouvernements Français et Sénégalais tiennent dimanche prochain un Séminaire Intergouvernemental. Selon l’As qui donne l’information, la rencontre est prévue au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad). Le Premier ministre français, Edouard Philippe et une demi- douzaine de membres de son gouvernement sont attendus à Dakar samedi prochain. Ce séminaire intergouvernemental franco-sénégalais , deuxième après celui de février 2018, sera l’occasion de passer en revue la coopération entre les deux pays et d’ouvrir des perspectives.



