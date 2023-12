France : Sidy Sarr reconnu coupable de recours à la prostitution de mineures et condamné wiwsport.com-L’international Sénégalais Sidi Sarr a été mis en examen ce jeudi 14 décembre en France devant le tribunal correctionnel pour recours à la prostitution de mineures. Une affaire pour laquelle l’Ex joueur de Nimes avait été placé en garde à vue en octobre 2021.

Sans club depuis son départ de Chaves au Portugal, Sidy Sarr est au bord du gouffre. L’international sénégalais qui a notamment évolué avec les U20, U23 et les seniors a comparu devant le tribunal correctionnel de Nîmes ce jeudi 14 décembre. Il était jugé pour avoir eu recours à la prostitution de mineures en octobre 2021.



Deux jeunes filles de 17 ans lui avaient subtilisé sa voiture après une relation sexuelle tarifée. Celles-ci étaient parties à bord de la voiture de Sidy Sarr ( Audi 03) et avaient tenté de la revendre dans le quartier de Pissevin, pour lequel le milieu de terrain avait déposé plainte.



Absent devant le tribunal et il n’avait plus donné de nouvelles à son avocate qui n’a donc pas plaidé, Sidy Sarr a été condamné ce 14 décembre pour avoir eu recours à la prostitution de deux mineures le 15 octobre 2021 à Nîmes. Il écope de six mois d’emprisonnement avec sursis et devra régler une amende de 30 000 € soit plus de 19 millions de nos francs.



