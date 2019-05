France -Trophées UNFP : Ismaila Sarr nominé dans la catégorie des meilleurs espoirs du championnat français

Ismaël Sarr, le Sénégalais de 20 ans a été nominé dans la catégorie des meilleurs espoirs du championnat français, aux côtés de Kylian Mbappé. Il a été auteur d’une très belle saison avec 5 buts et 6 passes décisives.



En plus d’une activité incessante sur le terrain, Ismaila Sarr a mis tout le monde d’accord.





