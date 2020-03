France: une Guinéenne tuée à coups de couteau par son compagnon Une Guinéenne de 25 ans, maman de deux petites filles de 2 et 4 ans, a été tuée dans le quartier des Sablons au Mans hier lundi 2 mars 2020.



Rédigé par leral.net le Mardi 3 Mars 2020 à 15:25 | | 0 commentaire(s)|

Dans le quartier des Sablons au Mans (Sarthe), la communauté guinéenne est sous le choc ainsi que les voisins. Une femme de 25 ans, maman de deux petites filles, a été tuée à coups de couteau, vers 09 h, hier lundi 2 mars 2020.



Le site français actu.fr, rapporte que le dimanche 1er mars au soir, une dispute avait éclaté au 8 rue de l’Artois dans un appartement d’un immeuble du quartier des Sablons. Une jeune femme de 25 ans, d’origine guinéenne, menacée de mort par son conjoint guinéen, trouve refuge chez des voisins.



Le lundi matin, après une nuit compliquée, elle avait déposé sa fille de 4 ans à l’école et en revenait quand son compagnon l’aurait agressée dans leur appartement. « Il a tout cassé dans l’appartement et lui a demandé de partir », poursuit une autre voisine. Elle n’en n’a pas eu le temps.



Il se serait saisi d’un couteau et lui en aurait porté plusieurs coups mortels, devant les yeux de sa petite fille de deux ans. « Les voisins ont entendu crier, ils ont entendu les coups. Il l’a poignardée avec la petite dans les bras », poursuit la voisine horrifiée.



Les voisins se sont rués dans l’appartement. « Il a pris la fuite. Elle était décédée dans sa baignoire ».



Le Parquet de son côté indique que « les premiers éléments laissent à croire que les enfants n’étaient pas présents au moment de la dispute ».







Le président de l’association des Guinéens de la Sarthe était aussi sur place. « Elle venait d’adhérer à l’association, elle n’avait pas encore sa carte ».



Une marche blanche pourrait être organisée dimanche. L’homme est toujours en fuite et recherché.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos