Frapp / France Dégage annonce une plainte contre le Meer pour diffamation

Le Mouvement Frapp France Dégage a annoncé ce mardi son intention de porter plainte pour diffamation contre le nommé Kallé Wade, porte-parole du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer). Selon Ben Taleb Sow qui annonce la nouvelle, ce dernier a accusé son mouvement de mener ses activités avec de l’argent sale et d’apologie du terrorisme.

« Le Frapp a décidé de porter plainte, ce jeudi contre le nommé Kallé Wade porte-parole du mouvement des élèves étudiants républicains (Meer). Il nous a accusés d’utiliser de l’argent sale pour mener nos activités. En plus, il a clairement affirmé : « s’il y a du terrorisme au Sénégal, nous avons contribué à l’amener ». Ces propos sont inacceptables », s’insurge le camarade de Guy Marius Sagna. Et d’avertir : « Si des personnes portent des accusations gratuites contre notre organisation sans que la justice fasse son travail, nous n’allons plus répondre à cette même justice.»





