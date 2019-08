Fraude au Bac: M. Thioub s’octroie une moyenne de 11,18, la mention «assez bien»…et tombe Elève en classe de terminale L2 au lycée Cheikh Ahmadou Bamba de Mbacké, M. Thioub, avait falsifié ses notes grâce à un sérigraphiste pour s’octroyer une moyenne de 11,18 au Bac et la mention « Assez Bien », rapporte "Enquête".

Mais le génie en herbe ignorait que cette moyenne correspondait plutôt à la mention Passable. Le jeune homme qui voulait rejoindre son père en France, et dont la moyenne véritable n’était que de 7,15/20, a été arrêté par la Section de Recherches pour falsification de diplômes.



M. Thioub et son complice, un certain Traoré, ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs et faux portant sur des documents, renseigne la même source.

