Fraude fiscale : Les dossiers de la SOGEC et d’Aramine Mbacké de MRS Oil and Gas sur la table du Procureur

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2024 à 12:11

Deux autres dossiers de fraude fiscale et de détournement de deniers publics, sont sur la table du Procureur. L’un concerne la Société de génie civil (SOGEC) évoluant dans les BTP, qui est poursuivie pour fraude fiscale sur un montant de près de 2 milliards de nos francs. L’autre dossier est celui d’Aramine Mbacké, le frère au défunt Kader Mbacké de Dangote. L’ardoise fiscale d’Aramine Mbacké à la tête de MRS Oil and Gas, n’est pas révélé.



D'aprés "Le Témoin" qui donne l'information, Aramine Mbacké a quitté le pays, en laissant le dossier entre les mains de ses avocats qui essaient de lui sauver la peau. Selon l’inspecteur des Impôts et des Domaines, Pape Diouf, chef du Bureau du Recouvrement général de la Division du Recouvrement de la Direction des Grandes Entreprises, ces premiers dossiers seront poursuivis par une série de régularisations.



Il reste qu’au niveau de la DGID, l’approche dissuasive est plus mise en avant que celle de la traque. L’approche pénale par l’implication du Procureur pour la première fois en 2023, est juste une manière de contraindre les récalcitrants fiscaux à s’acquitter de leurs ardoises vis-à-vis du Trésor national, pour une équité fiscale.

Ndèye Fatou Kébé