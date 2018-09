Fraude fiscale : Marcelo écope de 4 mois de prison ferme et 750 000 € d'amende

Selon le quotidien espagnol El Mundo, Marcelo a été condamné à 4 mois de prison ferme et 750 000€ d'amende pour fraude fiscale. Cette amende devrait même être revue à la hausse, afin que le joueur évite l'incarcération. La loi espagnole permet en effet, d'éviter l'incarcération en cas d'accord avec les instances fiscales.



Le joueur a reconnu avoir créé une société écran pour ses droits d'images servant exclusivement, à échapper aux impôts et, a dissimulé ses biens aux yeux du Trésor espagnol.

