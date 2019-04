Fraude sur l'âge: Le Sénégal va saisir le TAS Le Sénégal compte user de toutes les voies de recours après sa réserve pour fraude sur l'âge de 2 joueurs guinéens, Aboubacar Konté et Ahmed Tidiane Keïta.

Déjà débouté par la Caf, la Fédération sénégalaise de football a commis un pool d'avocats suisses pour faire appel devant le Tribunal arbitral du Sport, selon L’Observateur. Qui souligne que la Caf aurait reçu de la Fédération japonaise de football, les preuves que les joueurs de la Guinée ont fraudé.





La Guinée est qualifiée pour la finale de la Can des moins de 17 ans, en Tanzanie.

