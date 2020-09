Fraude sur le fer à béton - La Douane recouvre 15 milliards F CFA en six mois La Douane "ferre" les fraudeurs; comme le titre du Témoin qui donne l'information sur la mafia qui tourne autour de cette activité.

Le journal fait savoir qu'en six (6) mois, la Douane a recouvré quinze (15) milliards de francs CFA, provenant de contentieux découlant de cette fraude qui ne dit pas son nom.



Selon Le Témoin, l'étau se ressere autour des fraudeurs qui ne savent plus à quel saint se vouer, pour s'extirper de cette machine gabeloue très huilée du reste, pour déceler des anomalies.



