Fraude sur les appels internationaux : deux égyptiens volent des milliards à Orange, Free et Expresso

Mardi 10 Décembre 2019

Deux ressortissants égyptiens, G. Akram et H. Amir ont été interpellés à Dakar dans le cadre d’une énorme fraude sur les appels internationaux avant d’être placés en position de garde-à-vue.



Le quotidien Libération qui donne l’information, révèle que les mis en cause auraient détourné des milliards de F Cfa aux opérateurs de téléphonie (Orange, Free et Expresso). Ils opéraient depuis un appartement loué à l’avenue Lamine Guèye avec un important dispositif technique qui leur permettait d’accomplir leur forfait.



Les deux malfaiteurs ont été filés et cueillis en flagrant délit par la Sureté Urbaine de Dakar. Lors de la perquisition, les enquêteurs de la sureté urbaine ont trouvé sur place des dizaines d’ordinateurs portables connectés à des sim box, des amplificateurs, des antennes relais mais aussi des centaines de puce orange, Expresso et Free.



Ils avaient également créé une société écran, logée aux Almadies pour importer le matériel de pointe qui permettait de détourner les appels internationaux sans éveiller des soupçons.



Mieux, informe le journal, les fortes sommes récoltées de ces activités criminelles étaient insérées comme bénéfices dans la société écran qui prétendait s’activer dans la transformation arachidière entre autres, avant d’effectuer des virements systématiques vers des paradis fiscaux.



