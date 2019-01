FreeStyle DIOM (Clip Officiel Prince Arts )

Rédigé par La rédaction de leral.net le 16 Janvier 2019 à 13:57

C’est l’un des coups de cœur et certainement l’artiste le plus original du label Prince Arts et il s’appelle Freestyle, de son vrai nom à l’état-civil Cheikh Ibra Fam, un artiste futuriste et prospectif, mais bien ancré dans des racines sénégalaises et afro-américano-caribéennes. Et le nouvel album "Thiossane" de 12 titres en est la vraie illustration. Un album qui affiche la maturité et l’évolution musicale de cet artiste talentueux et multidimensionnel, après « Djodja » (2006) et Africa United (2011).