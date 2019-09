Fronde au Pds: L'UJTL et le MEEL promettent d'y faire face L’Union des jeunesses travaillistes et libérales (UJTL) et le Mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL) condamnent fortement cette démarche clanique qui viole la charte fondamentale du parti. Cette énième tentative de sabordage et de fragilisation du parti orchestré par Macky Sall, sera un échec comme les précédentes.



Depuis le refus du parti de participer au Dilatoire National, masqué sous le format d’un supposé Dialogue National, il a été constaté des actes de défiance contre le parti et son Secrétaire Général National, Maitre Abdoulaye Wade. Lesdits actes, révèle-t-on, sont menés par Oumar Sarr et les membres de «Alliance Suxaali PDS ».



Mais, la jeunesse du parti, refusant de ne laisser à personne la possibilité d’humilier Me Wade, promet de faire face pour sauvegarder et protéger l’héritage libéral. « Nous rappelons que dans un passé récent, des actes similaires ont été posés par d’anciens membres du parti tels, Modou Diagne Fada, Madické Niang, Aida Mbodj et le parti sous la coordination de Oumar Sarr, avait constaté leur auto exclusion de fait, pour défiance et collusion avec l’ennemi. Ces derniers, étaient en marge de la ligne de conduite du parti, tel que défini par le frère Secrétaire Général National », regrettent les jeunes libéraux, à travers un communiqué.



Dans le souci de comprendre les vraies motivations des actes de défiance, posés par Oumar et compagnie, la jeunesse du parti les ont interpelés sur plusieurs questions. Malheureusement, ces interpellations sont restées sans réponse.



L’UJTL et le MEEL considèrent que les manœuvres, allant dans le sens de diviser le parti, sont inacceptables et d’une extrême gravité. Forte de ce constat, la jeunesse du parti demande au Secrétaire Général National et aux instances du parti, de prendre acte de l’auto-exclusion des animateurs de « Alliance Suxaali PDS » et d’en informer qui de droit.



« Pour être cohérents avec la ligne du parti et le règlement intérieur, nous ne devons en aucun cas, tolérer ou accepter des fautes graves commises par les membres de « Alliance Suxaali PDS. Ces mêmes fautes n’ont pas été acceptées ou tolérées à Modou Diagne Fada et autres anciens militants. Le PDS se doit être un parti discipliné et uni pour la reconquête du pouvoir. »











