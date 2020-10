Fronde au sein du parti présidentiel : de jeunes apéristes de Pikine marchent le 02 Novembre Contre toute attente, des jeunes de l’Alliance pour la République (Apr) de Pikine mécontents de l’attitude de certaines autorités étatiques et leurs responsables locaux dont le maire de Pikine, Abdoulaye Thimbo, organisent une marche le 02 Novembre prochain dans les rues de Pikine.

D’après « L’As » qui nous refile l’info, regroupés autour de «Apr Pikine rouge», ces jeunes républicains frustrés dénoncent également la mauvaise gestion de leur parti par le coordonnateur départemental Abdoulaye Thimbo non moins maire de la Ville de Pikine.



Ils ont d’ailleurs déposé hier, une demande d’autorisation de marcher à la Préfecture de Pikine. Selon le coordonnateur de ces jeunes, Ibrahima Ngom, l’objectif de la procession est d’exprimer l’ensemble des doléances des jeunes de Pikine que sont entre autres le chômage, l’absence de formation et de financement.



