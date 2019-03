Fronde chez Sonko: Pastef/Kaolack pilonne les ‘’rebelles’’

Les frondeurs qui se réclament de Pastef/Front républicain ne sont que des ‘’affairistes’’, des ‘’opportunistes’’ qui veulent rejoindre l’APR en se servant du parti de Ousmane Sonko.



C’est la position de Pastef/Kaolack où sont basés les ‘’rebelles’’ qui se démarquent des positions de leur leader, en décidant de féliciter Macky Sall et de répondre à son appel au dialogue.

Ainsi, selon les partisans de Sonko à Kaolack, Ali Raki Sall et Cie en le faisant, s’érigent en porte-à-faux par rapport à la résolution unanimement prise par les 4 candidats à la dernière présidentielle.













Walfquotidien

