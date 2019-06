Fronde contre la Sodav: La police empêche le sit-in des artistes Mame Ngor Djazaka et ses partisans qui dénoncent les pratiques actuelles de la Sodav, avaient annoncé un sit-in, devant les locaux de la structure, ce vendredi, au lieu de participer à la Fête de la Musique en ce 21 juin.

Mais leur manifestation, qui n’a pas regroupé grand monde, a finalement été dispersé par la police, selon Iradio. En lieu et place de ce sit-in, c’est une conférence de presse qui a été improvisée dans les bureaux de la Sodav par les frondeurs.



Les frondeurs ont déploré les retards dans le paiement des droits d’auteurs et droits voisins. Ils reprochent notamment à la Sodav de ne procéder qu’à un seul paiement des artistes dans l’année, là où le BSDA payait trois fois par an.



Ils ont demandé, dans le même temps, la dissolution du Conseil d’administration de la Sodav, dirigée par Ngoné Ndour, très contestée.



Une réunion convoquée par le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, mercredi, s’est terminée en queue de poisson. Les artistes anti-Sodav ont accusé le ministre de prendre fait et cause pour la Sodav, avant de le récuser.

