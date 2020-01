Fronde de Moustapha Diakhaté : de gros calibres de l’Apr suspectés de soutenir 'Manko Taxawu Sunu Apr' Moustapha Diakhaté ne serait pas seul dans sa fronde contre l’Alliance pour la République et le Président Macky Sall. De gros bonnets du parti présidentiel, au moins au nombre de 4, seraient derrière l’ancien président du groupe parlementaire BBY et prépareraient la succession de l’actuel chef de l’Etat, en s’opposant à un éventuel 3e mandat de Macky Sall. C’est ce qu’indique, en tout cas, "Walf Quotidien", citant un membre du Secrétariat national (Sen) de l’Apr, qui s’est toutefois gardé de citer des noms.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020



