Fronde des lutteurs contre le Cng : Gris Bordeaux et Lac 2 cognent, Balla Gaye 2 tempère

Mercredi 2 Mai 2018

Même si Gris Bordeaux et Lac 2, ont craché du feu sur le Cng, Balla Gaye 2 a prôné un combat pacifique, Il s’est entretenu avec la presse en marge de sa conférence tenue hier lundi.



« Tout le monde est d’accord que les sanctions sont exagérées. Cette pratique ne rend pas service à la lutte. Elle décourage plutôt les lutteurs sans qui, cette discipline ne sera pas là où elle est aujourd’hui. Je suis avec les lutteurs. Je m’engage avec eux dans ce combat. Maintenant, je ne suis pas d’accord avec l’idée selon laquelle, le Cng doit dégager. Ce comité est mis en place par l’Etat pour gérer la lutte. Je ne dirai pas qu’il faut dégager le Cng.



Pour moi, il faut faire le combat dans les règles de l’art. On n’a pas besoin d’aller dans un bras de fer, encore moins de boycotter une saison. Tous les conflits se règlent autour d’une table de négociations. Il faut y aller aussi avec stratégie. Le plus important pour le moment, ce sont les sanctions pécuniaires. Allons sur la table de négociations et demandons au Cng de revoir à la baisse cette sanction. Je demande au ministre des Sports de s’impliquer et de discuter avec le Cng. »













L'Observateur

