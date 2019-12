Fuite de données personnelles: le Consulat général du Sénégal à Casablanca épinglé

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2019 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

ans son dernier rapport, la Commission de protection des données personnelles (CDP) déclare avoir été informée de manquements graves au niveau du Consulat Général du Sénégal à Casablanca.



Dans son dernier rapport, la Commission de protection des données personnelles (CDP) déclare avoir été informée de manquements graves au niveau du Consulat Général du Sénégal à Casablanca. Et ce, sans précautions.



La présidente du CDP, Awa Ndiaye indique avoir transmis « un courrier au ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur » pour remédier dans les meilleurs délais ces manquements.



En outre, elle recommande au Consulat de Casablanca de renforcer sa politique de sécurité et d’effectuer périodiquement une analyse des risques de son système d’information. Et ce, sans précautions.



La présidente du CDP, Awa Ndiaye indique avoir transmis « un courrier au ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur » pour remédier dans les meilleurs délais ces manquements.



En outre, elle recommande au Consulat de Casablanca de renforcer sa politique de sécurité et d’effectuer périodiquement une analyse des risques de son système d’information.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos