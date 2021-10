Fuite du classement du Ballon d’Or 2021: Messi 2e et Mohamed Salah 4e Le classement Ballon d’Or aurait encore fuité. Sur Twitter, les fans de football ont eu un aperçu d’une photo qui serait le classement du Ballon d’Or 2021.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 12:59

Dans le classement, le Polonais du Bayern Munich. Robert Lewandowski est plébiscité devant Lionel Messi et Karim Benzema troisième. Premier africain sur cette liste, Mohamed Salah. Donné favori, Lionel Messi n’est pas lauréat au sortir de cette fuite supposée être le classement au Ballon d’or.



Avec 627 points, Lewandowski est devant dans le classement supposé . Il est suivi par Messi dont le score n’apparaît pas sur la feuille. Mais pour Karim Benzema, c’est 526 points et 412 pour Salah. Jorginho, Mbappé, Ngolo Kanté, Haaland, CR7 et Kevin de Bruyne complètent le Top 10.



Découvrez le classement supposé du Ballon d’Or 2021 :





