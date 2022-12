Fuite du rapport Covid-19 par la Cour des Comptes : Le camp présidentiel dans la diversion

La thèse, certainement ébruitée par le camp présidentiel, d’une fuite du rapport définitif intitulé « Contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 », publié par la Cour des Comptes, est sans aucun fondement.



Et d’ailleurs, hier, des sources du quotidien "Le Témoin", indiquaient que le président de la République était dans tous ses états à cause de la « fuite » du rapport. Macky Sall serait furieux contre Mamadou Faye, 1er Président de la Cour des Comptes, et ses hommes. Certainement que la colère du président de la République viendrait surtout du carnage financier fait par ses hommes, ses anciens et actuels ministres, sur le budget de 1000 milliards FCfa du fonds Covid-19. Surtout que de partout, la colère fuse pour demander que les auteurs de ce carnage soient sanctionnés, surtout que les auditeurs de la Cour ont demandé des informations judiciaires.



En réalité, la thèse d’une fuite ne tient pas. En effet, sous l’anonymat, une source du journal "Le Témoin" logée à la Cour des Comptes, a indiqué à nos confrères, que tout ce qui est fait, à savoir la publication du rapport, est bien organisé par la Loi organique définissant les attributions et les procédures de publication des rapports de la Cour des Comptes.



Selon leur source, l’obligation de présentation d’un rapport au président de la République se s’applique qu’au Rapport public général, qui résume des rapports particuliers. D’ailleurs, explique-t-elle, les rapports publics de 2019 et 2020, n’ont jamais fait l’objet d’une publication publique, du fait qu’ils n’ont jamais été présentés au président de la République. Pour les rapports particuliers, la loi organique de la Cour des Comptes ne prévoit pas une obligation de présentation au président de la République.



D’ailleurs, ajoute notre source, quatre rapports particuliers portant sur « L’exécution des lois de finances gestion 2019 », « La déclaration générale de conformité gestion 2019 », « Le suivi des recommandations de la Cour 2014-2020 » et sur « La synthèse des audits des secteurs de l’eau et de l’assainissement », peuvent être consultés actuellement sur le site de la Cour des Comptes. La publication des rapports particuliers obéit aussi aux dispositions du Code de Transparence dans la gestion des finances publiques. Notre source renseigne d’ailleurs qu’en France, la publication des rapports particuliers est plus privilégiée que celle du Rapport public général.