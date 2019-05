‘’Fun Run’’ : les employés de l’ambassade des Etats-Unis soutiennent les femmes dans les forces de l’ordre du Sénégal Les employés et les partenaires de l’ambassade des Etats-Unis ont organisé la semaine dernière une manifestation dénommée ‘’fun Run’’, sorte de randonnée pédestre de 5 kilomètres, à Dakar sous le thème des super héros, selon un document qui nous est parvenu.

L’objectif d’une telle manifestation était de « collecter 400 000 FCFA pour appuyer les femmes dans les forces de l’ordre, par l’entremise de la conférence régionale pour les femmes dans les forces de l’ordre », souligne le document.

« Le comité organisateur choisira une ou plusieurs femmes dans les forces de l’ordre du Sénégal, dans le besoin et méritante pour contribuer au développement professionnel de celle-ci », conclut la note.





