Funérailles de Mame Less Camara: La Nation a rendu un vibrant hommage au défunt journaliste

Dimanche 30 Avril 2023

Les funérailles de feu Mame Less Camara ont eu lieu ce matin, au cimetière de Yoff. Sa famille, ses amis, ses collègues ainsi que les étudiants qu'il avait formés au Cesti étaient présents pour assister à la levée du corps.



Ainsi, les commentaires sont unanimes. Mame Less était de son vivant, une personne humble et digne qui s'est toujours battue pour les droits humains. Lors de la cérémonie de levée du corps, la Nation lui a rendu un vibrant hommage à travers les témoignages de ceux qui ont connu et apprécié sa personnalité.



À cette occasion, Abou Diallo, membre de la société, a demandé au président de rendre hommage au défunt en donnant son nom au Cesti.



