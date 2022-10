Funérailles de Serigne Abdou Rahmane Mbacké à Darou Mousty : Un polygame vole 3 IPhone 13 et 1 IPhone 11 prox max, 1 IPhone X...

A. K. T., 42 ans, polygame et père de 9 enfants, alors que amis et proches parents pleuraient la disparition de leur guide, s’affairait à dépouiller les fidèles de leurs biens, révèle Senenews.



Il a réussi à dérober sept téléphones portables. Il s’agit 3 IPhone 13 et 1 IPhone 11 prox max, 1 IPhone X, 3 autres de marque Samsung et un Galaxy A205.



De retour à son domicile sis aux Parcelles Assainies, il s’est rendu dès le lendemain à Colobane, pour vendre les portables volés.



Malheureusement pour lui, il ne parviendra pas à écouler sur le marché noir les portables volés, et pour cause.



Les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité s’étaient rendus au même lieu, pour exploiter un renseignement faisant état d’un réseau de vol et de recel de portable.



Le polygame sera arrêté le 1er octobre 2022, avec 7 téléphones portables et la somme de 1,6 millions FCfa.



Jugé, le parquet a requis contre lui 6 mois de prison dont 3 ferme. Il sera édifié sur son sort le 17 octobre prochain.

