Futur gouvernement : Thierno Lô met la pression sur Macky Sall C’est un message à peine codé que Thierno Lô a adressé à Macky Sall en vue de la formation du prochain gouvernement. En conférence de presse, samedi, Le président de la coalition "Adiana" (Alliance pour le développement par l’intégrité, l’action, le nationalisme et l’africanisme), a mis une douce pression sur le chef de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

"Nous avons respecté notre engagement avec le Président Macky Sall. Nous n'avions jamais réclamé de poste de responsabilité. Ce qui nous intéresse, c'est le développement du Sénégal. Qu'il nous respecte. Qu'il regarde ce que nous avons fait pour lui. Il n'a plus de pression politique dans son dernier mandat. Donc, il doit miser sur la compétence", a notamment indiqué l’ancien ministre de Me Wade à l’endroit du Président de la République

Thierno Lô est d’avis que le Sénégal ne doit plus être "un pays où les insulteurs sont récompensés par des postes de responsabilité au détriment des compatriotes compétents". L’ex ministre de Wade est d’ailleurs sûr de son fait. "Ce que nous avons fait pour la victoire du Président Macky Sall, personne d'autre ne l'a fait ", a-t-il dit avant de déplorer, « Il y a trop de bruits dans Benno Bokk Yakaar.



