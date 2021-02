G5 Sahel : La Président Macky Sall participe au sommet de N'Djamena

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

La séance élargie à laquelle le Président Sall est convié vise à associer les pays et Institutions partenaires du G5 Sahel à la recherche de solutions durables à la crise sécuritaire qui sévit dans l’espace sahélien.



Avec un effectif de 1305 soldats, le Sénégal est le deuxième pays contributeur de troupes à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).



Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 16 février.

Oumar Nourou







Source : Selon un communiqué du Pôle Communication de la présidence de la République du Sénégal, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM le Président Macky Sall , sur invitation de ses homologues mauritanien et tchadien , quitte Dakar ce 15 février 2021 pour prendre part, le 16 février à N’Djamena, à la séance élargie du Sommet du G5 Sahel. Le G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.Source : https://www.lejecos.com/G5-Sahel-La-President-part...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos