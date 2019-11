GAMOU 2019 - La Délégation du CESE reçue par le Khalife Général des Tidianes La délégation de Conseillers du Conseil Économique, Social et Environnemental a été reçue par le Khalife Général des Tidiane, Serigne Babacar Sy Mansour, ce mercredi 6 novembre 2019 à Tivaouane, pour les besoins du Maouloud. Un geste bien apprécié par toute la famille Tidiane, qui a remercié la délégation pour avoir fait le déplacement jusqu’à Tivaouane.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 19:30

Le Khalife général des Tidianes a magnifié le travail accompli par la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (Cese). « Mme Aminata Touré est une femme de convictions et de principes. Partout où elle est passée, elle a eu la même posture. Transmettez-lui toutes mes félicitations, mes encouragements et ma disponibilité à son égard et à l’égard de tous les membres du Conseil économique, Social et Environnemental ».



Le Khalife a également magnifié solides relations qui existaient entre Madyou Touré, le père de la Présidente du CESE et la famille. « Tout le monde reconnaissait sa bravoure, sa piété et sa disponibilité à l’endroit des familles religieuses », a dit le Khalife à propos du père de la présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental. Et d’ajouter : « Nous allons prier pour vous et nous allons prier pour l’ensemble des membres du Conseil Economique Social et Environnemental pour la réussite dans votre noble mission ».



Avant le Khalife, la délégation du Conseil Économique, Social et Environnemental conduite par Me Moustapha Ndiaye, a transmis toutes les salutations de Mme Aminata Touré au nom du président de la République. La délégation a loué la disponibilité du Khalife et son attachement indéfectible pour les causes de l’Islam. Les Conseillers ont ensuite réitéré l’engagement de Aminata Touré à servir le Président de la République et l’ensemble des Sénégalais à la place où elle se trouve au Conseil économique Social et environnemental. Ils ont expliqué au Khalife, le rôle et la mission de l’institution qui est un outil au service des pouvoirs publics et des populations en général. Ils ont sollicité les prières du Khalife pour la réussite de la mission du président de la République, Macky Sall, pour son Gouvernement et pour le Conseil économique, social et environnemental.



La délégation s’est ensuite rendue chez la famille Kounta où elle a été reçue par toute la famille dont l’Imam Ratib, Mouhamadou Rafahi, le porte-parole Abdourahmane Kounta et le khalife lui-même, qui a magnifié l’acte de la délégation du Conseil Economique social et environnemental. Le Khalife a insisté sur les relations qui l’unissent avec la Présidente du CESE, avant de l’encourager à persévérer dans la voie qu’elle s’est choisie. Enfin, le khalife a formulé des prières de réussite à l'endroit de tous les membres du CESE

