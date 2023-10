GE Vernova se voit attribuer un accord de service de 25 ans, pour une nouvelle centrale électrique à cycle combiné au Sénégal

L'accord de service inclut le logiciel de gestion des performances des actifs (APM) de la division numérique de GE Vernova, qui contribuera à réduire les coûts, à obtenir une disponibilité plus élevée et à augmenter la fiabilité et l'efficacité, une fois que la centrale électrique de West African Energy sera opérationnelle.



Cet accord met en évidence l'engagement de GE Vernova à aider le Sénégal à répondre à la demande croissante en énergie.



La division Gaz de GE Vernova (NYSE: GE) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord de service de 25 ans pour le projet de centrale électrique à cycle combiné de 300 mégawatts (MW) de West African Energy à Cap des Biches, Dakar, au Sénégal, dans le but d'assurer la disponibilité et la fiabilité à long terme des turbines à gaz de la centrale électrique pour répondre à la demande croissante en énergie au Sénégal.



En plus de l'accord de service, GE Vernova fournira également le logiciel de gestion des performances des actifs (APM) de sa division numérique, hébergé dans le cloud, pour promouvoir l'utilisation de l'analyse prédictive sur l'îlot de puissance (turbines à gaz et générateurs). L'accord a été signé lors d'une cérémonie au Sénégal, en présence de M. Samuel Sarr, PDG de West African Energy et de M. Papa Toby Gaye, secrétaire général de SENELEC.



L'accord comprendra la fourniture de pièces, de réparations, de services sur site et de maintenance prédictive avancée, pour les deux turbines à gaz GE Vernova 9E.03 et l'équipement accessoire. " Nous avons attribué à GE Vernova l'accord de service, car ils ont l'expertise technologique et un bilan avéré dans les services de turbines à gaz, pour s'assurer que notre centrale électrique fonctionne avec le plus haut niveau de fiabilité ", a déclaré Samuel Sarr, PDG de West African Energy. " Nous nous attendons à ce que les services et les technologies numériques fournis par l'équipe de GE Vernova, nous aident à augmenter l'efficacité et à améliorer les performances, ce qui est essentiel pour alimenter le Sénégal de manière fiable. "



GE Vernova avait précédemment remporté le contrat pour fournir deux turbines à gaz 9E.03, une turbine à vapeur STF-A200, trois générateurs A39, deux récupérateurs de chaleur pour chaudières à vapeur (HRSG) et d'autres équipements de balance des installations, dans le cadre du projet. Les accords de service de GE Vernova sont structurés pour fournir des coûts de maintenance prévisibles, tout en garantissant une disponibilité et une fiabilité élevées, y compris la planification des pièces et des arrêts.



Cet accord positionnera mieux la nouvelle centrale à cycle combiné pour bénéficier de la performance à long terme de la technologie la plus récente de GE Vernova et de son expérience mondiale. Avec plus de 1 000 000 de MW installés dans plus de 120 pays, GE Vernova a des accords à long terme, en place, sur plus de 1000 sites dans le monde.



" Nous sommes heureux que West African Energy nous ait attribué l'accord pour les aider à atteindre leurs objectifs de production d'énergie et d'approvisionnement en capacité, tout en soutenant l'objectif du gouvernement sénégalais d'augmenter sa capacité de production, en utilisant davantage de gaz naturel et d'énergies renouvelables ", a déclaré Kenneth Oyakhire, directeur des services de la division Gaz de GE Vernova en Afrique subsaharienne. " À notre époque, la fiabilité et l'efficacité sont des éléments cruciaux de l'exploitation des centrales électriques, et cet accord de service reflète la confiance de nos clients à la fois dans notre technologie et dans nos capacités de services régionales, pour assurer la fiabilité à long terme de la centrale électrique. "



Le projet représente également la première installation au Sénégal du logiciel APM de GE Vernova. Dans le cloud, APM utilise une analyse prédictive avancée de l'application de fiabilité APM de l'entreprise, pour ingérer des données de capteurs afin de détecter et de diagnostiquer les problèmes d'équipement avant qu'ils ne surviennent. À l'aide de jumeaux numériques alimentés par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique avec une expertise intégrée, le Sénégal peut augmenter la fiabilité et la disponibilité des actifs, tout en réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance, en adoptant une approche prédictive. La centrale de Cap des Biches, qui est le premier projet gaz-électricité au Sénégal, sera la plus grande centrale électrique du pays et devrait produire plus de 25 % de l'électricité consommée, fournissant l'électricité nécessaire pour alimenter jusqu'à 500 000 foyers sénégalais. La centrale devrait commencer à fonctionner par phases à partir de 2024.



À propos de GE Vernova

GE Vernova est une entreprise énergétique mondiale planifiée et conçue spécialement, comprenant les segments Énergie, Éolien et Électrification et soutenue par ses activités accélératrices de Recherche avancée, Services de consultation et Services financiers. Forte de plus de 130 ans d'expérience dans la résolution des défis mondiaux, GE Vernova est positionnée de manière unique, pour aider à conduire la transition énergétique, en continuant à électrifier le monde tout en travaillant simultanément à sa décarbonisation. GE Vernova aide les clients à alimenter les économies et à fournir l'électricité essentielle à la santé, à la sécurité, à la sûreté et à l'amélioration de la qualité de vie. GE Vernova a son siège à Cambridge, dans le Massachusetts,