GFM : Birane Ndour nouveau Directeur Général, Souleymane Niang nommé Directeur de l'information

Le président du Conseil d’administration, Youssou Ndour, vient de porter Birane Ndour à la tête du groupe Groupe Futurs Médias. Birane Ndour, jusqu’ici numéro 2, préside désormais aux destinées du groupe.



Il sera secondé par le journaliste Souleymane Niang nommé Directeur de l’information chargé de la stratégie et du développement.



Souleymane Niang est une grosse pointure de la presse Sénégalaise. Ancien Directeur de la radio Walfadjri, ancien patron de la Radio municipale de Dakar (Rmd) et ex-Dg de la West Africa Democracy Radio (WADR), Souleymane Niang jouit d’une très bonne réputation. Il est un seigneur de l’information. Un as de la présentation. Un maestro du management. On ne le présente plus. Il est respecté aussi bien par ses pairs que par les auditeurs, lecteurs et téléspectateurs. Il fait partie de l’équipe qui a écrit les plus belles pages du groupe Walfadjri. Ancien pensionnaire du prytanée militaire de Saint-Louis, il est un professionnel-né avec un brin de rigueur militaire.



Souleymane Niang a rencontré ce mardi les responsables de la Direction du Groupe Futurs Médias et a automatiquement pris fonction.



Dès demain, il sera l’invité de Rfm matin et du journal télévisé du 20 heures de la Tfm. Il déclinera à ces occasions ses ambitions.



