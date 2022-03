GUERRE EN UKRAINE- Situation des Sénégalais : Moïse Sarr rassure

« Nous avons assisté, à l’instar de l’ensemble de la Communauté internationale, à la situation qui prévaut actuellement en Ukraine et qui, dès le début, a retenu toute notre attention.



Compte tenu de la situation et de la présence de Sénégalais en Ukraine, une cellule de crise a été mise en place sous l’autorité de l’Ambassadeur du Sénégal en Pologne, dont le pays est rattaché.



Cette cellule est composée, entre autres, du Chargé des affaires consulaires de l’ambassade, de Consul honoraire du Sénégal à Kiev, des membres du bureau de l’association des Sénégalais en Ukraine.



De même, pour maintenir le contact avec nos compatriotes et nos autorités diplomatiques en Pologne en temps réel, des points focaux ont été désignés dans les principales villes comme Kiev, Denipro, Odessa, Kharkiv, où ils résident, principalement. Notons également le contact permanent établi entre l’Ambassade et le Président de l’Association des étudiants.



Il faut reconnaître que le travail de la cellule de crise a été facilité par l’exploitation des données du recensement effectué lors de l’opération Force Covid 19 Diaspora. Les informations ont été mises à jour pour obtenir une nouvelle cartographie de la répartition de nos compatriotes en Ukraine, avec leurs coordonnées.



À ce stade de la situation, recommandation est faite de respecter toutes les mesures prises par les autorités ukrainiennes, de limiter les déplacements non essentiels, de s’approvisionner en vivre et si possible de constituer des réserves, et de remonter toutes les informations utiles pouvant nous permettre de leur porter secours et assistance en relation avec les autorités ukrainiennes compétentes.



En tout état de cause, nous suivons de très près l’évolution de cette situation, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République Son Excellence Macky Sall. »

