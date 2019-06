Gabriel Bartolini, ex-Dg Vibe Radio: « mon nom a été sali injustement » L'ex-Dg de Vibe Radio a réagi, après avoir été blanchi des faits de trafic de migrants, association de malfaiteurs, complicité de faux et usage de faux, le 17 mai dernier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 16:11 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai été relaxé purement et simplement de l’ensemble des chefs d’inculpation. Mon nom a été sali injustement », écrit, en effet, Gabriel Bartolini dans un communiqué.



« Impliqué dans une histoire surréaliste montée de toutes pièces, la justice a été rendue et a condamné l'auteur des faits à deux ans de prison avec sursis, pour faux et usage de faux et à 200 000 francs CFA de dommages et intérêts. Instruction a été donnée à mes conseils de reverser l’intégralité de cette somme, une fois recouvrée, à l’Association de soutien des détenus », a-t-il poursuivi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos