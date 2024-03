Gackou élu Président : La jeunesse sénégalaise sera financièrement bien appuyé, selon son programme

Ce qui équivaut à 1 600 milliards FCfa par an. Malick Gackou promet également, que chaque étudiant de l'université publique recevra une bourse de 50 000 FCfa.



« Une prime de naissance de 50 000 FCfa sera allouée aux enfants de moins d'un an », annonce également Malick Gackou. Ce qui fera un budget de 28,38 milliards par an, précise-t-il dans son programme.



S'il est élu président, Malick Gackou promet aussi de mettre en place un « fonds d'appui à la pêche et aux pisciculteurs de 25 milliards FCfa ».



« Nous garantirons le droit à une vie digne, exempte de difficultés économiques, d'isolement social et de toute forme de discrimination, pour nos aînés. Tous bénéficieront d'un revenu minimum annuel de 600 000 FCfa », promet encore Gackou aux personnes du 3e âge dans son programme. Ce qui équivaut à un revenu minimum de 50 000 FCfa par mois