Gad sévèrement touché par l'exploitation minière: le chef du village demande de l'aide et exige une délocalisation

Mardi 11 Juillet 2023

Le village de Gad situé à l'intérieur du périmètre minier des Industries chimiques du Sénégal est confronté quotidiennement à la pollution des ICS. Malgré des milliards générés par ces industries, cette localité est frappée par une pauvreté extrême.



L’exploitation des produits chimiques dans cette zone a dévasté les cultures, polluant l’eau, et causant beaucoup de maladies et de décès.



Le chef de village de Gad, Seydou Dieng parle egalement de morts de bétail, des avortements, la pauvreté etc." On ne peut plus cultiver tranquillement, ces produits chimiques ont détruit tout. Nous sommes fatigués, les femmes avortent, des enfants naissent aveugles. Nous vivons dans des conditions très difficiles", déplore-t-il.



A l'en croire 14 morts ont été enregistrés de 2021 à maintenant. Il interpelle le monde entier, et demande une délocalisation...

