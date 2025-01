Gamadji Saré : Alassane Ndiaye réélu à la tête du comite local des pêches

Alassane Ndiaye, le président sortant du comité local des pêches de l’arrondissement de Gamadji Saré, dans le département de Podor, a été réélu, lundi, à la tête de cette structure pour un mandat de deux ans, a constaté l’APS.



Sa réélection a eu lieu au terme d’une assemblée générale de renouvellement du bureau du comité. Cette rencontre s’est tenue en présence du chef du service départemental des pêches de Podor, Serge Emile Ntab, et sous la supervision d’Ibrahima Maal, le président du conseil départemental des pêches.



Alassane Ndiaye, dressant le bilan de son premier mandat, a rappelé la tenue de plusieurs réunions et autres tournées de sensibilisation sur les zones polarisées par le CLP de Gamadji Saré.



‘’L’objectif visé était de faire comprendre aux acteurs du secteur les missions du comité, recenser leurs difficultés, en vue de prendre en charge leurs doléances’’, a-t-il expliqué après sa réélection.



Alassane Ndiaye a rappelé la mise en place de quatre réserves de repos biologique dans les marigots de Doué et de Gayo, qui ont permis aux pêcheurs de s’approvisionner en poissons pendant l’hivernage.



Serge Emile Ntab a, pour sa part, félicité le bureau sortant, ‘’malgré les faibles moyens mis à sa disposition’’. Il a souligné qu’il a pu faire de belles réalisations, notamment la dotation de plusieurs dizaines de moteurs hors-bord subventionnés et la mise en circulation d’une pirogue en fibre de verre.



Il a aussi évoqué l’appui du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) pour un montant de cinq millions de francs CFA aux pêcheurs du département.



M. Ndiaye a également sollicité le soutien de la tutelle pour son organisation qui a besoin de renforcement de capacités pour ses membres, l’accès au crédit auprès des banques et institutions de financement et la prise en compte des préoccupations des jeunes et des femmes du secteur.

