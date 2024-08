Gambie : 6 Sénégalais et 11 autres étrangers expulsés

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2024 à 11:47

Actionnée par le parquet, la justice gambienne a ordonné l’expulsion de 17 étrangers dont 6 Sénégalais. Il s’agit, liste Les Échos, repris par Seneweb, des nommés B. M. Mbengue, A. Dramé, D. Touré, M. Ndiaye, O. Ndiaye et M. Konaté. Selon l’ordonnance transmis au ministère gambien de l’immigration, il leur est reproché « d’être restés en Gambie sans régularisé leur séjour », souffle le journal. La même source glisse que tous les accusés ont plaidé coupable des accusations portées contre eux.



A leur arrivée en Gambie, ce mois d’août, « sans laissez-passer ni permis », déclare l’inspecteur Touray, repris par le quotidien d’information, « tous les accusés étaient rassemblés dans un complexe du village de Sinchu Wurry à Kombo Sud », causant une frayeur chez les voisins. Qui se sont empressés de signaler l’affaire à la police. C’est ainsi que tous ont été arrêtés et conduits au poste d’immigration de Tanji avant de faire face au juge.



La magistrate Fatou Darboe a tenu à préciser que « le tribunal savait qu’ils étaient tous africains » mais que « la loi, telle qu’elle est, doit être respectée ».



Ndèye Fatou Kébé