Gambie: Après sa réélection, Adama Barrow appelle à l'unité « Mes chers compatriotes, résidents et amis de la Gambie, je m’adresse à vous, en cette soirée de joie et d’humilité, maintenant que la Commission électorale m’a déclaré vainqueur de la présidentielle, en tant que candidat du Parti national du peuple. Je voudrai profiter de cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement du processus électoral.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Décembre 2021 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Je voudrais particulièrement remercier tous mes proches pour leur encouragements et soutiens. Je voudrai également remercier l’exécutif et tous les membres du parti pour avoir soutenu ma candidature et battu une campagne sans précédent dans ce pays.



Je voudrai remercier tous les alliés de notre grande coalition pour leur confiance et leur soutien. Ces remerciements vont également à la Commission électorale pour avoir organisé une élection libre et transparente. Nous voudrons remercier nos partenaires de développement, qui nous ont soutenus en cette période décisive de notre histoire.



Je voudrais remercier l’ensemble des ministres de mon gouvernement sortant, pour m’avoir aidé à servir mon premier mandat qui m’a permis aujourd’hui, d’être reconduit pour un second mandat. Et enfin, je voudrais profiter de l’occasion pour dire merci à tout le peuple gambien, jeunes comme vieux, hommes comme femmes, même les citoyens qui n’ont pas pu voter, quels que soient les raisons.



Mes chers compatriotes, cette élection est désormais derrière nous et la démocratie a prévalu, en permettant librement de choisir qui va présider aux destinées de ce pays pour les cinq prochaines années.



Etant l’heureux élu désigné par vous, je puis vous assurer que je ferai de mon mieux et utiliserai tous les moyens à ma disposition, pour faire de la Gambie, un meilleur pays pour tous. J’exhorte tous mes partisans à célébrer cette victoire avec modestie. Ayez en mémoire que ceux qui ont voté pour d’autres candidats, sont également des Gambiens et méritent notre respect. J’appelle tous mes compatriotes, sans considération de leur affiliation politique, à mettre désormais nos divergences de côté, pour s’unir comme un seul homme afin d’œuvrer au développement de notre pays. Merci infiniment et vive notre chère Nation ».













Adama Barrow,

Président de la République de Gambie

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook