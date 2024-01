Gambie/ Bicentenaire de Janjangburey: Amadou Ba, Premier Ministre magnifie la mémoire du peuple gambien

« Par ma voix, le Sénégal s’honore de l’amitié fraternelle et du partenariat stratégique qui le lie à la République sœur de Gambie. Le Sénégal et la Gambie étant un seul peuple, une même culture, partageant la même histoire, je viens ici, par devoir de mémoire, célébrer, avec vous, ce festival qui commémore l’une des pires tragédies de l’histoire de l’humanité ». Le Premier Ministre Amadou BA s’est félicité de l’organisation de cette importante séquence mémorielle qui témoigne «de la densité de la contribution de la Gambie à notre héritage commun, de la place centrale et du rôle de premier plan joué par Janjangbureh dans la libération des peuples africains ». Selon lui, ce pan de l’histoire mérite d’être porté à la connaissance du monde.



La manifestation a été l’occasion pour le Premier Ministre de magnifier l’exemplarité des relations de bon voisinage. « Je voudrais au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, votre frère et ami, Son Excellence Monsieur Macky SALL, vous féliciter pour toutes vos initiatives, les unes aussi louables et prestigieuses que les autres, comme en témoigne celle-ci, visant à unir nos peuples, notamment dans le cadre de la CEDEAO, à l’effet de les réconcilier avec leur propre histoire pour les rendre fiers et dignes, confiants et optimistes, résilients et persévérants ».



Au-delà du Festival, le Premier Ministre Amadou BA a rappelé l’exemplarité des relations de coopération bilatérale grâce à son fondement dans les imbrications intrinsèques de leurs liens géographiques et historiques, adossés à un brassage sociologique sans nul autre pareil. « Outre ces atouts naturels, nos deux pays ne cessent d’œuvrer à élever les relations diplomatiques à des niveaux exceptionnels, matérialisés, du reste, par des échanges réguliers d’émissaires, de correspondances et d’invitations, un cadre juridique de coopération perpétuellement étoffé, ainsi que par des cadres permanents de concertations tels que le Conseil présidentiel sénégalo-gambien et le Secrétariat permanent sénégalo-gambien », a-t-il rappelé.



A titre d’illustration, le Premier Ministre Amadou BA a mis en exergue la récente décision prise par la partie gambienne d’accéder à une vieille doléance des transporteurs sénégalais en acceptant le paiement en franc CFA des frais de péage audit pont. Sans oublier les rotations quotidiennes inter-états des sociétés nationales de transport, Dakar DemmDikk, pour le Sénégal et Gambia Transport Service company, pour la Gambie.



Par ailleurs, le Premier Ministre Amadou BA s’est réjoui de l’esprit de fraternité et de compréhension mutuelle qui ont toujours prévalu entre nos deux pays et qui tracent les sillons de notre future et prometteuse coopération. A son avis, « nos deux pays ont su mettre en œuvre des initiatives louables, mutuellement bénéfiques, comme le pont de la Sénégambie qui a contribué à fluidifier les transports de personnes et de marchandises et à densifier les échanges bilatéraux mais également à relier, sans interruption, le nord et le sud du Sénégal ».



Janjangburey, symbole de la liberté retrouvée



L’année 1823 constitue une étape charnière pour cette terre qui a servi de site de peuplement de nos ancêtres qui ont eu l’avantage et la chance de s’affranchir des liens de la colonisation, précipitant ainsi l’abolition de l’Acte de 1807. Janjangbureh devint dès lors un repère historique dans la libération des peuples africains, une terre de brassage culturel et d’intégration, ainsi qu’une foire de commerce et d’entreprenariat.



Les termes d’une diplomatie constructive



En sa qualité de candidat à la prochaine élection présidentielle au Sénégal, cette visite démontre la vision claire et l’engagement résolu du Premier Ministre envers la diplomatie constructive et les relations régionales. Son implication active dans le bicentenaire de Janjabureh en est une parfaite illustration.



Au-delà du protocole, cette visite revêt une signification particulière pour notre diplomatie. Elle témoigne de notre volonté de renforcer la coopération économique, culturelle et politique avec la Gambie. C’est une étape cruciale vers un avenir commun plus prospère.



Cette mission a souligné la stature exceptionnelle de notre Premier Ministre en tant qu’homme d’État et a renforcé notre coopération avec la Gambie. Dans le contexte de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, cette démarche a revêtu une importance particulière, démontrant son engagement envers une diplomatie proactive et la promotion des liens régionaux.



Le Premier Ministre a su incarner les valeurs de notre nation, consolidant ainsi nos relations avec la Gambie et ouvrant de nouvelles perspectives pour une coopération fructueuse. Cet événement a illustré notre détermination commune à édifier un avenir de prospérité partagée.