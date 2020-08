Gambie - Covid-19 - Le virus s'installe et prend ses aises, bientôt 100 morts La Gambie a enregistré 98 nouvelles infections liées à la maladie à coronavirus (Covid-19). L’état d’urgence sanitaire est, en revanche, maintenu et même renforcé. Sont notamment prescrits une stricte distanciation physique et le port obligatoire du masque. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre.

Au total, 2 895 patients diagnostiqués positifs ont été recensés dans le pays depuis l’apparition de la maladie à coronavirus le 17 mars dernier. 751 personnes sont guéries, 96 autres ont perdu la vie. A ce jour, 2 048 patients sont sous traitement.



Le virus Covid-19 touche 25.050.302 cas confirmés et a fait au total 847.563 morts dans le monde. L’OMS appelle à “prendre le contrôle” face à l’épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations.



