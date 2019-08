Gambie: Daouda Diawara n'est plus L'information vient de nous parvenir. Le premier Président de la Gambie, Daouda Diawara n'est plus. Chassé du pouvoir le 22 juillet 1994 par Yaya Jammeh, il est parti à l'âge de 95 ans. Il avait accédé au pouvoir en Avril 1970.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|





