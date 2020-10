Gambie : Exclusif : Les frontières ouvertes avant vendredi prochain après plusieurs mois de fermeture Ouf de soulagement pour les populations de la région méridionale qui depuis Mars dernier, sont confrontés à la fermeture des frontières gambiennes pour cause de Covid-19. Le porte-parole du gouvernement gambien, Ebrahim Sankareh, a confirmé mardi que le pays ouvrirait officiellement ses frontières terrestres avant la fin de la semaine.



Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 03:03 | | 0 commentaire(s)|

Répondant à une question alors qu’il était invité à la West Coast Radio, M. Sankareh a informé de la décision en cours d’élaboration. Le porte-parole du gouvernement, Sankareh a déclaré: « Les frontières seront ouvertes au plus tard vendredi. »



Cependant, a-t-il tenu à préciser, « il n’est pas sûr que le gouvernement appliquera simultanément l’ouverture de l’espace aérien à celle des frontières terrestres.



De plus en plus, de nombreux Gambiens ont remis en question la justification du maintien de la fermeture de la frontière terrestre, invoquant son manque d’efficacité alors que des milliers de voyageurs traversent la seule frontière terrestre entre e Sénégal via divers points non officiels.



Un exemple classique a été le récent pèlerinage sacré à la ville sainte de Touba au Sénégal lorsque les Gambiens et les non Gambiens ont voyagé pour honorer l’occasion.



Fait intéressant, le gouvernement même qui a officiellement fermé les frontières au cours des cinq derniers mois a nié avoir découragé quiconque d’assister au pèlerinage à Touba.



Pourtant le Sénégal a ouvert ses frontières depuis juillet et, seule Banjul continue de verrouiller sans que les citoyens ne soient informés de ce qui se passe réellement



Les Gambiens de même que les usagers de la route transgambienne ont appelé le gouvernement à ouvrir la frontière terrestre tout en appliquant les directives du ministère de la Santé et de l’OMS pour empêcher la propagation du Covid-19.



Par ailleurs, il est largement spéculé et présumé que la Gambie n’ouvrira la frontière terrestre le long du Sénégal que si les autorités sénégalaises choisissent de le faire. Une position qui ne colle pas à la réalité quand on sait que Dakar a ouvert officiellement ses frontières depuis Juillet.



Reste à voir si Dakar n’est pas derrière la fermeture continue des frontières.



Amsatou Barrow atlanticactu

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos