Gambie : Le MFDC libère les 7 soldats sénégalais (Vidéo) Selon la nouvelle chaîne gambienne « Eyeafrica TV », qui diffuse souvent en exclusivité les sorties de Salif Sadio, les 7 soldats sénégalais détenus par le MFDC depuis plus de deux semaines, viennent d’étre libérés. Ils ont été remis à la Croix-Rouge et aux autorités de la CEDEAO, dans la mi-journée. Les sept soldats sénégalais retenus prisonniers depuis un affrontement meurtrier le 24 janvier, ont été libérés ce lundi, en un lieu proche du village gambien de Bajagar.



Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 22:19 | | 0 commentaire(s)|

Selon les correspondants de l’AFP, les sept soldats sénégalais, membres de la mission militaire ouest-africaine en Gambie (Ecomig), ont été remis à des représentants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), de l’armée gambienne et d’une organisation catholique italienne médiatrice, Sant’Egidio.



Les soldats sénégalais, apparemment en bonne santé, sont partis à bord de véhicules de la Croix-Rouge.

