Gambie / Trafic international de drogue, 2 Sénégalais tombent avec plus d’une tonne Malgré les intenses opérations de sécurisation le long des frontières maritimes et terrestres entre la Gambie et le Sénégal, les trafiquants de drogue ne semblent éprouver aucun remords et continuent d’entretenir leur commerce. Lundi dernier, l’unité spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue, a interpellé deux individus de nationalité sénégalaise, détenteurs de plus d’une tonne de chanvre indien, au niveau de Barra.



Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Mars 2022 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

Les policiers anti drogue de la Dleag ont appréhendé deux ressortissants sénégalais, avec une importante quantité de chanvre indien. Les agents de l’Agence de répression des drogues de la Gambie (DLEAG) stationnés à Barra, ont été avisé de la présence d’individus sur la berge, avec un canoë rempli de cannabis de type Sativa .



Les nommés Daouda Yade, originaire de Mbour et âgé de 44 ans et Kéba Thiam, originaire de Koupentoum, ont été cravatés avec cinquante (50) gros sacs de cannabis sativa, au bord de la plage à Barra, le 27 mars 2022 vers 10h 00.



Lesdites drogues interdites étaient enveloppées dans du papier pour ciment et placées dans un canoë qui devait être utilisé pour transporter les drogues interdites.

Le duo a été placé en garde-à-vue, les cinquante (50) gros sacs de cannabis sativa confisqués, le canoë et le moteur hors-bord ont été également saisis pour les besoins de l’enquête supplémentaire sur cette affaire.

