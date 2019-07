Gambie : Un RG sénégalais accusé d’avoir livré 2 ressortissants gambiens à Jammeh contre 150 millions FCfa Les déballages continuent dans le cadre de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations en Gambie. Un membre de l’escadron de la mort de Jammeh, Oumar Bâ, accuse un officier des Services de renseignement sénégalais d'avoir livré, en contrepartie de 250 000 dollars (soit près de 150 millions de Fcfa), deux Gambiens (Saul Ndow et Ma Awa Cham) à l'ex-président gambien déchu en 2017, selon "L’As", ajoutant qu’il ont été éxécutés par Yahya Jammeh.

